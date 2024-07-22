Німецьке об'єднання журналістів Netzwerk Recherche виключило зі своїх лав автора біографії путіна Хуберта Зайпеля

Як заявили в організації, Зайпель "порушив базові правила незалежної журналістики і сильно підірвав довіру до нашої професії". Крім того, підкреслюється, що платежі, отримані Зайпелем від рф за його роботу, "суперечать усім правилам журналістської чесності та професіоналізму".

У листопаді 2023 року стало відомо, що автор документального фільму і двох книжок про путіна Зайпель отримав сотні тисяч євро від офшорів російського олігарха Алєксєя Мордашова. Як дізналися журналісти, у 2018 році Зайпель підписав "спонсорський договір", який мав принести йому щонайменше 600 000 євро за створення і популяризацію книги про "політичний клімат у росії".

Джерело: https://t.me/znua_live/158502

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