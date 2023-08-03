Ночная атака на Киев: подробности
Во время атаки в пригороде столицы ПВО уничтожило почти полтора десятка "Шахедов".
Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"Восьмая подряд атака баражирующих боеприпасов "Shahed" по Киеву. И снова, как вчера – атака массированная. Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.
Также сообщается, что ночная воздушная тревога в Киеве длилась ровно 3 часа, она стала 820-й для столицы с начала полномасштабного вторжения.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/21243