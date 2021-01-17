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Нові штами коронавірусу. Які кордони закривають і чому побоюються вчені

Нові штами коронавірусу. Які кордони закривають і чому побоюються вчені

Поки у Бразилії - різкий стрибок випадків Covid-19, інші країни вже запроваджують жорсткіші обмеження на в'їзд, аби убезпечити себе від нового штаму коронавірусу.

Один із двох "бразильських варіантів" коронавірусу помітили японські вчені під час рутинної перевірки аналізів туристів, які в'їжджають до Японії.

Характеристики цього штаму поки що не повністю досліджені, проте вже відомо, що він поширюється так само швидко і є так само заразним, як і "британський".

14 січня Надзвичайний комітет з боротьби із коронавірусом ВООЗ закликав експертів переглянути інформацію, що надходить про нові штами SARS-CoV-2.

У ВООЗ просять вчених активніше співпрацювали та ділилися новими даними із колегами з інших країн.

Комітет також виступає за те, аби вчені розробили стандартизовану систему класифікації нових штамів коронавірусу, аби уникати "географічних маркерів". Іншими словами, щоб не називати нові штами "британськими" чи "бразильськими".

Головні побоювання вчених полягають у тому, що зі зростанням імунітету людей вірус змінюватиметься, аби долати імунну відповідь організму.

Саме таку мутацію - E484K - і знайшли у "бразильському штамі".

При цьому наразі немає свідчень того, що нові варіанти викликають тяжчий перебіг хвороби або є резистентними до вакцини.

Напередодні стало відомо, що один із різновидів "бразильського варіанту" коронавірусу вже потрапив до Британії. Проте експерти уточнили, що цей варіант відрізняється від того, що виявили японські вчені, і не розповсюджується так швидко.

Проте британський прем'єр Борис Джонсон повідомив, що з понеділка, 18 січня, країна призупиняє вільний в'їзд з країн, із якими раніше були домовленості про можливість подорожей без карантину.

Це означає, що ще перед виїздом до Британії подорожуючі мають надати негативний тест на коронавірус, а після прибуття або самоізолюватися на 10 днів, або отримати ще один негативний тест після п'яти днів ізоляції.

Як заявив Борис Джонсон, нові обмеження мають забезпечити "захист від ризику ще не виявлених штамів коронавірусу". Ці обмеження діятимуть щонайменше до 15 лютого.

До цього Британія та низка інших країн вже запровадили тимчасову заборону на в'їзд пасажирів із Південної Америки, Португалії та Кабо-Верде.

Це пов'язано саме із розповсюдженням "бразильського" штаму, виявленого вченими.

Португалія є великим транзитним хабом для тих, хто подорожує із країн Південної Америки до Європи.

Тим часом у бразильському місті Манаус, столиці штату Амазонас, лікарі кажуть, що вичерпали усі запаси кисню і не можуть допомогти новим пацієнтам. На тлі різкого стрибка кількості хворих у лікарнях не залишилося ані вільних ліжок, ані апаратів ШВЛ, ані кисневих масок.

Минулого тижня до лікарень доставили додаткові рефрижератори, аби забезпечити місце для зберігання тіл померлих. А самому штаті оголошено надзвичайну ситуацію.

Бразилія посідає третє місце у світі за кількістю тих, хто захворів на коронавірус (8,3 млн людей), а також за кількістю померлих (207 тисяч). Лікарі побоюються, що виявлений нещодавно новий "бразильський" штам може підштовхнути країну до справжньої катастрофи.

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

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