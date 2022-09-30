Новини на цей час однією строкою

● Великобритания снимет ограничения на количество ядерных боеголовок, находящихся на вооружении Королевских ВМС.

● Министерство обороны США в рамках оказания военной помощи Украине заключило контракт на $12 млн с компанией в штате Нью-Йорк на техническое обслуживание радиолокационных станций контрбатарейной борьбы TPQ-50.

● Владелец банкоматов Nosto в Финляндии компания Nokas CMS приостановит с 3 октября прием карт China UnionPay. Это решение связано с наплывом российских туристов, которые «опустошают в течение нескольких часов» банкоматы, снимая деньги с кредитных карт UnionPay.

● Британский фунт стерлингов вырос почти на 8%, до 1,1168 по отношению к $, восстановив свои потери после объявленного правительством Лиз Трасс масштабного снижения налогов в Великобритании.

● Подводный высоковольтный кабель между Швецией и Польшей мог получить повреждения в результате взрывов на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Как сообщил телеканал SVT, такое опасение высказали шведские специалисты.

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