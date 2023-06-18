Новини однією строкою

● В Украине сформирован первый отряд черкесских добровольцев, воюющих на стороне ВСУ против русских оккупационных войск.

● Президент Казахстану Токаєв закликав до декомунізації назв об’єктів у країні. "Варто припинити практику привласнення різним об'єктам імен діячів радянського періоду, біографії яких цілеспрямовано міфологізуються задля чиїхось особистих інтересів і переваг". Натомість президент порадив створити список власних визначних постатей, на честь яких можна називати об’єкти. На його думку, ономастика є "найважливішим ідеологічним інструментом, який має велике значення для зміцнення історичної самосвідомості".

● По всей видимости, широко анонсированный газопровод “Сила Сибири-2” через Монголию в Китай канул в лету. На релизе встречи Газпрома с китайской национальной газовой корпорацией CNPC на ПМЭФ, о газопроводе Россия - Монголия - Китай не сообщается никак.

● Україна стала на шлях до звільнення Криму, — генерал Ходжес. "Україна ступила на шлях, який приведе до звільнення Криму та вигнання російських військ з України. Тож початок контрнаступу - це важливий для України крок, але основна його фаза ще не розпочалася".

● Столтенберґ, імовірно, залишиться керувати НАТО. Йому не знаходять заміни – повідомляє агентство Associated Press (AP), посилаючись на джерело в уряді США.

● НАТО создает центр по защите подводных кабелей и трубопроводов на фоне возростающей угрозы российских диверсий против этих объектов. Он будет расположен в Лондоне.

● Бывший гендиректор Google купил конфискованную суперяхту российского миллиардера.

● Франция призывает "остановить Турцию", т.к. успехи в турецкйо оборонной промышленности по мнению Парижа являются "угрозой". "Этот подъем, представляющий угрозу для Франции и европейских стран, должен быть остановлен".

● В Турции прошли первые боевые испытания легкой крылатой ракеты отечественной разработки Bayraktar Kemankeş mini. Она на высокой скорости преодолела 33 км и успешно поразила цель. Такими боеприпасами турецкие военные планируют вооружать БПЛА Bayraktar ТВ2 и ТВ3 и Akıncı. Крылатая мини-ракета получила свое название в честь лучников, которых в Османской империи называли «кеманкеш».

● Россия не будет участвовать в саммите по обсуждению нового международного финансового пакта, который пройдет в Париже. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна. Россия не приглашена на саммит, поскольку она поставила себя в положение вне игры", — сказала Колонна.

● Население Канады превысило 40 миллионов человек - статистическое управления Канады.

● Пентагон уклав угоду з металургійною компанією Arconic Corporation про збільшення випуску алюмінію високої чистоти у США для зростання виробництва ракет та боєприпасів за рахунок коштів на підтримку України.

● На засіданні комісії Україна-НАТО українській стороні було повідомлено, що питання оборонних закупівель буде проходити моніторинг через агенцію НАТО з підтримки та постачання, АНПП (англ. NATO Support and Procurement Agency, NSPA, (...)

● Понад 20 японських компаній планують відвідати конференцію з відновлення України у Лондоні.

● Минные тральщики "Чернигов" и "Черкассы" идут из Шотландии в Украину. Великобритания подарила их. Раньше они назывались HMS Grimsby и HMS Shoreham.

● Болгария усилит поддержку мер Евросоюза по снабжению Украины боеприпасами, присоединившись к коалиции Европейского оборонного агентства (EDA), заявил новый министр обороны республики Тодор Тагарев в интервью Politico.

● Сполучені Штати зможуть розміщувати війська та кораблі на військових базах у Папуа-Новій Гвінеї (PNG) відповідно до нової угоди з безпеки, яка може мати ключове значення у зіткненні з Китаєм через Тайвань. 15-річний договір був укладений Ентоні Блінкеном, держсекретарем США, ще минулого місяця, але по певним причинам не оголошувався.

● Канадские вооруженные силы разместят 15 танков Leopard 2, 50 машин обеспечения и 130 военнослужащих в составе группировки НАТО в Латвии к следующему году.

● США планируют выделить не менее $80 млн на ATACMS для Украины, - старший советник конгресса США Пол Массаро. Военная поддержка Украины со стороны Запада будет еще больше увеличена, а рассчитывать на нее Киев сможет столько, сколько потребуется. Об этом сообщили участники брюссельских встреч — в формате «Рамштайн», а также министры обороны стран НАТО.

● Бельгия утвердила 15-й пакет военной помощи для Украины с БТР M113, - министр обороны Людивин Денонде.

● Президент США Джо Байден заявил, что готов упростить вступление Украины в НАТО. Байден может позволить Киеву отказаться от принятого в 2008 году так называемого Плана действий по членству в НАТО, который должны выполнить другие страны, чтобы вступить в военный альянс. Как отмечает CNN, с таким предложением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с Байденом в Вашингтонге на этой неделе.

● Сейм Польщі підтримав членство України в НАТО, ухваливши відповідну резолюцію. У тексті документа сказано, що Україна зараз захищає не лише державність, а й спільні цінності - демократію та порядок, що ґрунтуються на міжнародному праві.

● Німеччина "негайно" надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot, - Пісторіус.

● Россияне уже полгода лидируют среди иностранных покупателей недвижимости в Турции. В мае граждане России приобрели 991 домов и квартир, в апреле — 817.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрал у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Игорь Бигдан (увы, Осташко традиционно парится в бане фб)

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