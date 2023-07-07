Новини однією строкою

● Финляндия представила 17-й пакет военной помощи для Украины на сумму 105 миллионов евро. В пакет включены зенитные орудия и боеприпасы.

● WSJ: Решение о передаче ATACMS согласовано всеми и ожидает только одобрения Байдена.

● ЗСУ отримають на озброєння турецькі 155-мм САУ T155 Firtina – Олексій Громов, заступник начальника управління Генштабу. САУ T155 Firtina створена на основі південнокорейської САУ K-9 Thunder,втім,турецька артсистема отримала вітчизняну башту, частину шасі, електронніку.

● Правительство Финляндии одобрило сохранение бессрочных ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу виз.

● У России стало меньше танков, у Украины - больше, сообщает Bloomberg. Агенство ссылается на данные Института мировой экономики в Киле. Согласно им, общее число танков у Украины после вторжения выросло примерно с 1000 до 1500, а у РФ уменьшилось с 3400 до 1400.

● Офисы банков Barclays и HSBC в Англии начали вводить санкции против иностранных сотрудников россиян, которые попали под санкции - им начали закрывать счета и блокировать зарплаты.

● Посольство РФ в Германии рекомендует гражданам России воздержаться от въезда на территорию ФРГ на автомобилях с российскими номерами из-за изъятия транспортных средств.

● СМИ США сообщают, что администрация Байдена наконец приняла решение о поставке Украине кассетных боеприпасов (DPICM).

● Майк Пенс: Если Москва захватит Украину, США придется вступить в войну с Россией.

● Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на следующей неделе посетит Литву, где пройдет саммит НАТО, а также Польшу с официальным визитом.

● В ходе последних учений Роскомнадзор отрабатывал отключение сотового и проводного интернета. Кроме того, отработаны механизмы дальнейшего глушения VPN.

● Австрийский Raiffeisen Bank International перенёс планы по сворачиванию работы в России, узнал Reuters. По данным агентства, топ-менеджеры банка не хотят разрывать связь с Москвой и надеятся на скорое завершение СВО. Власти Австрии поддерживают Raiffeisen и выступают в его защиту в Европе и США, отметили источники Reuters.

● Власти Великобритании сняли санкции с бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса.

● Топ компаний-производителей полупроводников по рыночной капитализации (июль 2023 г.)

● В Китае выпустили 20-миллионный электромобиль. «Нам потребовалось 15 лет, чтоб изготовить первые 10 миллионов автомобилей NEV, в то время как на производство следующих 10 миллионов ушел всего один год и пять месяцев», – рассказал генеральный секретарь Китайской ассоциации автопроизводителей Фу Бинфэн.

● Власти Китая: Наши чипы менее надежны, чем иностранные - CNews. Министерство промышленности и информатизации КНР признало, что продукция местных производителей интегральных микросхем хуже выпускаемых зарубежными конкурентами – чиновники и управленцы слабо разбираются в процедурах контроля качества.

● Индия запустит производство процессоров к концу 2024 года. По словам министра электроники и информационных технологий Индии, курирующего проект по производству микросхем, в следующем месяце страна начнет строительство первого завода по производству полупроводников, а к концу 2024 года начнет изготавливать первые в стране микросхемы отечественного производства.

● Украина и Болгария заключили совместную декларацию о поддержке членства Украины в НАТО, — ОП. Документ четко свидетельствует, что Болгария поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия.

● Швеция на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля в любом случае не сможет стать членом альянса, потому что ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна даже при ее согласии, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрали у себя на страницах Дмитрий Аннопольский

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