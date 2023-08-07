Новини однією строкою

● На Чонгарском мосту опять ничего не происходит. Удари ракетами були нанесені по двом мостам Чонгарському та Геничеському. Суттєві руйнування, обидва мости перекриті для руху.

● А це міст, який з'єднує місто Генічеськ з Арабатською стрілкою

● Военная хунта, устроившая намедни военный переворот в Нигере, обратилась к россии с просьбой оказать военную помощь в удержании власти в стране.

● Компанія Lockheed Martin отримала контракт на виробництво ракет PAC-3 комплексу Patriot для США та інших країн. Вартість контракту оцінюється в 556 мільйонів доларів, він повинен бути виконаний до 31 грудня 2032 року.

● Словаччина передала Україні перші дві колісні самохідні гаубиці Zuzana 2, виробництво яких спільно фінансують Данія, Норвегія та Німеччина в рамках оборонної допомоги.

● Украинская встреча советников по нацбезопасности и политических советников в Саудовской Аравии станет началом ослабления россии, - NYT.

● Northrop Grumman відкрила завод з виробництва гіперзвукової техніки, Hypersonics Capability Center, призначеного для задоволення потреб МО США щодо високошвидкісних силових установок, що переводять гіперзвукові системи від стадії розробки до серійного виробництва.

П● ольша остановила поставки российской нефти по одной из веток трубопровода «Дружба» из-за утечки. Другая ветка работает в обычном режиме. По «Дружбе» нефть поступает из россии в Германию.

● Количество бронирований отелей в Крыму во второй половине июля сократилось на 45% по отношению к первой половине месяца, —Коммерсант-Кубань.

● Плотина «Три ущелья» в Китае на грани прорыва. Это крупнейшая в мире электростанция по установленной мощности в 22,5 ГВт. Из-за небывалых проливных дождей плотина сейчас под угрозой.

● Швеция отказывается от крупных морских ветряных электростанций, потому что это вредно для природы и окружающей среды. Страна продолжает использовать ядерную энергию. Шведский министр климата и природы четко об этом говорит.

● В рядах социал-демократов в ФРГ впервые призвали поставить Киеву Taurus. Депутат бундестага Андреас Шварц уверен, что Украина должна получить эти крылатые ракеты дальнего действия, пишет Der Spiegel. По мнению Шварца, нельзя терять драгоценное время.

● Ким Чен Ын посетил крупные заводы КНДР по производству вооружений, и дал инструкции по увеличению объема производства, - Reuters. Он посетил предприятия, производящие двигатели до БПЛА и стратегических крылатых ракет, снаряды для РСЗО и другие заводы, а также склады боеприпасов

● Варшава развертывает все больше войск у белорусской границы. Правительство Польши рассматривает возможность полного закрытия границы с Беларусью для защиты страны. Это связано с присутствием наемников ЧВК "Вагнера" на территории РБ.

● Глава МИД ФРГ в Саудовской Аравии поддержала "формулу мира" Зеленского. По словам Бербок, сигнал - в том, что война затрагивает также жителей стран Африки, Азии и Южной Америки.

● Выручка сектора добычи полезных ископаемых в россии снизилась на 26% г/г в рублевом выражении в 1П 2023

- Добыча угля – 1.1 vs 1.7 трлн в 1П 2022 (минус 33% г/г)

- Добыча нефти и газа – 7.62 vs 11 трлн в 1П 2022 (минус 31% г/г).

● С июня по декабря 2022 средняя з/п в россии была 1100 долларов, с января по май 2023 уже 910 долл, в мае 920 долл при курсе 79.2, а в августе 2023 около 750 долл без учета инфляции доллара.

● Актуальная з/п в США в июле около 6300 тыс долл в месяц, а в россии около 750, т.е. разрыв увеличился до 8.4, вернувшись к кризисному 2016 году и уровню 16 летней давности в феврале 2007.

● Французькі та японські повітряні сили завершили чотириденні навчання в Японії із залученням винищувачів. Це перші в історії спільні навчання цих країн у рамках зміцнення безпекового партнерства.

● россия утверждает, что JPMorgan прекратил обработку платежей за зерно.

● Германия передала новую военную помощь Украине. Среди прочего, в нее вошли две бронемашины для разминирования WISENT 1, три разведывательных беспилотника Vector и 11 противоминных плугов для танков Т-72.

● Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в ходе недавнего визита в Вашингтон назвал США «стратегическим третьим соседом», открыто дав понять, что рассматривает Соединенные Штаты как противовес своим двум естественным географическим соседям, россии и Китаю. Более того, 3 августа на переговорах в Пентагоне с американским министром обороны Ллойдом Остином он заявил, что считает США «путеводной Полярной звездой, ведущей Монголию по ее дороге к демократии».

Джерело: facebook.com/annopolsky

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