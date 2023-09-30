Новини однією строкою

● В Латвии одобрен запрет русского языка в госСМИ. Сейм принял концепцию нацбезопасности, по которой с 2026 года медиа, финансируемые из бюджета, можно будет издавать только на языках ЕС, Европейской экономической зоны и языках стран-кандидатов в ЕС.

● Сборные Ирландии и Норвегии всех возрастов не будут играть со сборными россии, заявили Футбольные ассоциации этих стран.

● Ізраїльська компанія Israel Aerospace Industries допоможе Німеччині інтегрувати систему протиракетної оборони Arrow 3 для використання в єдиній системі протиповітряної оборони Європи.

● Армія США уклала додатковий контракт на модернізацію додаткової кількості бойових машин піхоти Bradley. Пакет модернізації має довести наявний парк броньованих машин M2A3 та M76A3 до рівня A4.

● Палата представителей Конгресса США не поддержала поправки о сокращении военной помощи Украине, а утвердила законопроект о выделении военной помощи на запрошенную сумму.

● Великобритания ввела санкции против главы МЧС рф Куренкова. Всего санкционный список расширился на 11 позиций.

● ЕС предупредил, что может запретить продажу некоторых компонентов Турции и другим странам, где Иран и россия закупают детали для БПЛА.

● Палата представителей США приняла решение о предоставлении Украине $300 миллионов помощи — The Hill.

● По инициативе республиканцев эти средства были изъяты из общего законопроекта об оборонном бюджете США на следующий год, пишет издание. законопроект оборонного бюджета США на 2024 год на сумму $826 млрд. Помощь в размере $300 млн не связана с основным запросом администрации Джо Байдена на $24 млрд для Украины, который блокирует правое крыло Республиканской партии в Конгрессе.

● российская армия и силовые структуры, в том числе ФСБ и Росгвардия, даже после вторжения в Украину продолжают пользоваться американским оператором спутниковой связи Iridium. Его дочерней компанией в россии продолжает совладеть государственное предприятие. Об этом говорится в расследовании украинского проекта Trap Aggressor.

● Шольц заблокировал поставку Украине дальнобойных ракет Taurus, даже после передачи США ATACMS.

● Глава оборонного комитета Бундестага: Шольц - единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине. Ніяка сила не зупинить повернення Тайваню під контроль Пекіна - Сі Цзіньпін.

● Призыв в оккупационную армию пройдёт с 1 октября во всех субъектах рф, в том числе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны рф.

● Дефицит бензина на заправках наблюдался уже в 14 регионах рф. При этом неделю назад правительство запретило вывозить из страны товарный бензин и дизель.

● Міноборони Фінляндії передало українським військовим 130-мм гармати “130 К 54”. У свій час Фінляндія придбала велику кількість цих гармат у Радянського Союзу та у колишньої Східної Німеччини.

● Reuters: Турецкие официальные лица сообщили американскому сенатору Бену Кардину, что членство Швеции в НАТО будет одобрено Великим Национальным Собранием Турции в первой половине октября.

● Москва опустилась в рейтинге мировых финансовых центров ещё на 28 позиций и теперь находится между Мехико и Тегераном — Global Financial Centres Index. В прошлом году Москва упала на 22 позиции, до 73-го места, в этом — до 114-го. На первое место рейтинга в шестой раз подряд попал Нью-Йорк, а на второе — Лондон.

● Чехия объявила сегодня, что покупает у США 24 истребителя F-35. Вчера Румыния объявила о покупке 48. Польша ранее купила 32, а Финляндия подписала в феврале сделку на покупку 64. В ближайшие год-два вдоль границ россии будут патрулировать 156 F-35.

● Світ має повернутись до відчуття терміновості питання допомоги України і надати Україні необхідне озброєння поки не пізно, наголосив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс під час віртуального форуму “Виграти війну. Виграти мир”.

● Антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створення спільного оборонного підприємства в Україні. У перспективі співпраця може включати спільну розробку військових систем, у тому числі для їх подальшого експорту Україною.

● Ексгенерал Збройних сил Австралії та експерт вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Мік Раян втретє цього року прибув до України. Генерал-майор у відставці вивчає “український шлях війни”.

● Лукашенко принял верительные грамоты от посла Венгрии Зиты Илоны Бенчик. Это первый случай за 3 года, когда посол страны ЕС вручает верительные грамоты белорусскому диктатору.

● Данные за 2022 год показывают, что около 70% россиян никогда не были за границей.

● Глава ВТБ Костин заявил, что на верфях ОСК используются немецкие станки, которым больше 90 лет. В августе госбанк получил корпорацию в управление.

● Суверенный фонд Норвегии — это наглядный пример того, как должна зарабатывать страна.

● Грозный назначен культурной столицей россии в 2025 году

● Глава Минстроя россии Ирек Файзуллин допустил, что некоторые города в оккупированных регионах восстанавливать не будут.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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