Новини однією строкою

● Исполком УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские российские сборные.

● Иордания объявила об открытии своих военных баз для самолётов ВВС США для оказания военной поддержки Израилю.

● Израиль предупредил Египет, что будет бомбить конвои которые войдут с территории Египта в сектор Газа.

● Мининансов США в рамках масштабного расследования изучается деятельность крупного нефтяного трейдера Mercantile & Maritime Group, пишет The Wall Street Journal. Ее гендиректор Муртаза Лахани известен тем, что на ПМЭФ сидел в первом ряду и аплодировавал Сечину.

● Египет разрешит только 2000 жителям Газы ежедневно покидать Газу через КПП Рафиах.

● Крупнейший производитель боеприпасов в мире, немецкий концерн Rheinmetall сообщил, что получил от правительства ФРГ новый заказ на поставку Украине 100 тыс. снарядов калибра 155 мм.

● Правительство Израиля утвердило мобилизацию до 360 тысяч резервистов, сообщает местное издание N13. Сотни солдат свозят со всей Европы тяжелыми транспортными самолетами для участия в операции против ХАМАСа в секторе Газа.

● По итогам заседания Совбеза ООН по ситуации в Израиле никаких заявлений принято не было, сообщает CNN. «…есть большое количество стран, которые осудили атаки ХАМАС, – сказал заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд. - Но очевидно, что не все страны осудили нападения».

● Сенаторы с обеих сторон высказались в пользу «единого» пакета помощи Украине на 100 млрд долларов, который может быть принят до истечения срока действия текущего законопроекта о расходах 17 ноября.

● У США спустили на воду новий десантний корабель.

● Правительство РФ отказалось вводить бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных - поскольку семья Ротенбергов - бенефициар платных дорог и так сильно пострадала от санкций.

● Кофейни перейдут на второсортный кофе из-за обвала рубля.

● "Со времен Холокоста не было убито столько евреев за один день", - Ицхак Герцог.

● Власти Финляндии хотят упростить процедуру изъятия недвижимости, принадлежащей россиянам, заявила глава финского Минюста. Российским собственникам стало сложнее попасть в страну, а их счета в финских банках закрыли. В результате жилье приходит в упадок, налоги остаются неуплаченными, а жилищные ассоциации сталкиваются с неоплаченными счетами, пишет Yle.

● Российская пропаганда поддерживает действия террористов. Канал War Monitor, который косит под западное медиа, являясь структурой российского ГРУ, пишет о том, что Газу обстреливает «нацистский режим сионистов». ХАМАС они называют просто по имени, или же «палестинские солдаты».

● Белый дом раздумывает над возможностью увязать в один законопроект предоставление помощи Израилю и Украине, чтобы конгресс зараз одобрил обе инициативы.

● ЦАХАЛ советует жителям Газы переправляться в Египет: «Я знаю, что контрольно-пропускной пункт Рафах все еще открыт», — заявил на брифинге представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт.

● ХАМАС сообщил о казни двух заложников в ответ на продолжающиеся обстрелы сектора Газа.

● Палестинские СМИ сообщают, что израильские войска вошли в город Наблус на Западном берегу, там идут бои

● Из-за войны в Израиле акции производителей оружия за последние пару дней выросли на 5-10%.

● Цена акций китайского девелопера Country Garden упала на 3,6% до самого низкого уровня с 29 августа в Гонконге. Компания предупреждает, что не сможет выполнить все обязательства по оффшорным платежам.

● Антироссийские санкции затронули минимум две трети отечественных предприятий, подсчитали в ВШЭ. При этом более половины компаний (53%) ощутили негативный эффект этих ограничений, а 7% компаний утверждают, что от санкций только выиграли.

● На российском форуме Innofood 2023 представили снеки и лапшу из сверчков. Сверчки завозятся из Китая, и после их готовят в России.

● Глава Генштаба Польши и оперативный командующий ВС подали в отставку - СМИ. По информации журналистов, генералы Раймунд Анджейчак и Томаш Пиотровский были обеспокоены политизацией армии в преддверии парламентских выборов в стране.

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Джерело: facebook.com/annopolsky

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