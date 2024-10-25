Одні жінка загинула, десятеро людей поранено: поліція фіксує наслідки обстрілів Харківщини

Протягом дня військові рф завдавали удари по Куп’янську потужними авіабомбами.

Внаслідок удару ворожою ОДАБ-1500 загинула цивільна жінка, дістали поранення ще 10 мешканців міста, серед яких сім жінок та троє чоловіків, повідомляє поліція Харківської області.

Пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, п’ять приватних домоволодінь, 12 торгівельних кіосків, двоповерхову будівлю торгівельного комплексу, дитячий садок, будівлю податкової інспекції, приватного підприємства.

В селищі Куп’янськ–Вузловий через удар ворожою ракетою Х-38 зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури.

В селищі Борівська Андріївка атаки росіян призвели до пошкоджень двох приватних будинків та надвірних споруд. Проти мешканців населеного пункту ворог застосував керовані авіабомби.

КАБи ворог застосував і проти жителів селища Борова. 24 жовтня близько 22:30 ворожими боєприпасами пошкоджено три приватних домоволодіння, гараж, господарчі споруди.

В Чераській Лозовій внаслідок російського обстрілу горів сухостій.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація. 24 жовтня під час евакуаційних заходів силами поліції евакуйовано 8 людей:з Куп’янського району – 5,з Чугуївського району – 3.

У поліції нагадують, – всі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.

Агентство Телевидения Новости