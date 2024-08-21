Одна людина загинула та двоє поранені внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби армія рф завдавала ударів по населених пунктах Харківського, Куп’янського та Ізюмського районів. Загинув 65-річний чоловік, двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

16:45 с. Нечволодівка, Куп’янський район: внаслідок обстрілу цивільного підприємства горіли пластикові труби та дрова.

16:30 с. Новий Мир, Ізюмський район: внаслідок обстрілу по відкритій території горіла трава.

14:18 с. Нечволодівка, Куп’янський район: внаслідок обстрілу з РСЗВ горів приватний будинок, господарча споруда та вантажний автомобіль.

11:30 с. Глущенкове, Ізюмський район: внаслідок обстрілу горіли два нежитлові будинки та трава на відкритій території на площі 2,5 га.

10:50 с. Козача Лопань, Харківський район: внаслідок влучання дроном в цивільний автомобіль постраждав 61-річний чоловік, загинув 65-річний водій.

9:50 Куп‘янськ: внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка.

9:45 с. Курилівка, Куп’янський район, ДП «Куп’янський лісгосп»: внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 500 кв. м.

Агентство Телевидения Новости