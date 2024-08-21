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Одна людина загинула та двоє поранені внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Одна людина загинула та двоє поранені внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби армія рф завдавала ударів по населених пунктах Харківського, Куп’янського та Ізюмського районів. Загинув 65-річний чоловік, двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

16:45 с. Нечволодівка, Куп’янський район: внаслідок обстрілу цивільного підприємства горіли пластикові труби та дрова.

16:30 с. Новий Мир, Ізюмський район: внаслідок обстрілу по відкритій території горіла трава.

14:18 с. Нечволодівка, Куп’янський район: внаслідок обстрілу з РСЗВ горів приватний будинок, господарча споруда та вантажний автомобіль.

11:30 с. Глущенкове, Ізюмський район: внаслідок обстрілу горіли два нежитлові будинки та трава на відкритій території на площі 2,5 га.

10:50 с. Козача Лопань, Харківський район: внаслідок влучання дроном в цивільний автомобіль постраждав 61-річний чоловік, загинув 65-річний водій.

9:50 Куп‘янськ: внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка.

9:45 с. Курилівка, Куп’янський район, ДП «Куп’янський лісгосп»: внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 500 кв. м.

Агентство Телевидения Новости

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