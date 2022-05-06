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Однією з цілей росії є глобальна продовольча криза - Кислиця

Однією з цілей росії є глобальна продовольча криза - Кислиця

Створення продовольчої кризи в Україні та світі, схоже, є однією з навмисних цілей російської війни, вважає постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це він заявив у четвер під час засідання Радбезу щодо підтримання миру та безпеки України.

На сьогодні Росія викрала близько 400 тис. тонн зерна з тимчасово окупованих районів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, що становить третину всіх запасів у цих регіонах, розповів він.

«З огляду на те, що вкрадене зерно мало бути використане для наступного врожаю, це вже посилило загрозу голоду», - додав він.

росія також нападає на зернові елеватори, сільськогосподарську інфраструктуру та склади добрив, а також продовжує розкрадати сільськогосподарський транспорт, сказав постпред.

За його словами, пограбування зерносховищ, блокада поставок з українських портів та мінування морських шляхів ставлять під загрозу глобальну продовольчу безпеку.

Він нагадав, що, за даними ООН, понад 1,7 млрд чоловік у світі можуть опинитися під загрозою злиднів та голоду внаслідок збоїв у системі виробництва продовольства, спричинених повномасштабною війною росії проти України. При цьому рф продовжує навмисне блокувати посівну в Україні, підкреслив він.

Україна вимагає від росії припинити незаконне викрадення зерна, розблокувати українські порти й відновити свободу судноплавства, зазначив Кислиця.

«Ми закликаємо міжнародне співтовариство посилити економічні санкції проти росії, щоб зупинити її воєнну агресію проти України, запобігти гуманітарній катастрофі та світовій продовольчій кризі», - наголосив він.

Як повідомлялося, у четвер Рада Безпеки ООН обговорювала проблеми захисту цивільного населення на цивільної інфраструктури в Україні в умовах російської агресії в рамках нещодавно ухваленого порядку денного роботи РБ на 2022 рік «Підтримання миру та безпеки України».

Источник: ukrinform.ua

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