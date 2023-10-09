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Огляд у ЗМІ подій навколо Ізраїлю:

Огляд у ЗМІ подій навколо Ізраїлю:

● Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту 40 Алеф, що означає офіційне оголошення війни.

● Haaretz, Ізраїль: Ізраїльське керівництво, зокрема прем'єр-міністр Нетаньяху, допустило значні промахи у сфері політики та безпеки. Напад оголив слабкі місця у готовності Ізраїлю до війни.

● Neue Zürcher Zeitung: Ця війна знову розпалила близькосхідний конфлікт і перекреслила дипломатичні зусилля, зокрема, США та Саудівської Аравії. ХАМАС хотів запобігти цьому за активної допомоги Ірану.

● The Telegraph: Атака ХАМАС – екзистенційна криза для Ізраїлю. Західні уряди мають підтримати Ізраїль. Вони повинні зробити все можливе, щоб не допустити втручання у цей конфлікт третіх сторін, таких як Хезболла.

● New York Times обговорює ширші наслідки війни, вважаючи, що вона може торкнутися багатьох глобальних гарячих точок, включаючи Україну, Саудівську Аравію та Іран.

● BBC: Ізраїльська авіація завдала ударів по 150 цілям у секторі Газа. Серед них – два банки та будинки лідерів ХАМАС, у тому числі будинок голови розвідки ісламістського угруповання.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/17687

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