Оккупанты препятствовали наблюдателям и обстреливали беспилотники — ОБСЕ

Российские оккупанты продолжают чинить препятствия работе наблюдателей СММ ОБСЕ в зоне ООС — не пропускали представителей организации на неподконтрольные территории и обстреливали беспилотники. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ за 21 января.

В частности, на блокпосте возле н. п. Новая Марьевка в Донецкой области вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю в проезде в населенный пункт, ссылаясь на «проведение инженерных работ» и на «соображения безопасности для СММ».

Также наблюдатели не смогли проехать через блокпост боевиков в районе н. п. Староласпа. «Явно вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде на юг в населенный пункт, ссылаясь на «проведение инженерных

работ в населенном пункте», — говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ над районами вблизи н. п. Петровское. В организации отмечают, что обстрел производился из стрелкового оружия.

Источник: sprotyv.info

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