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Около Циркунов квадроцикл столкнулся с трактором - есть пострадавшие

Около Циркунов квадроцикл столкнулся с трактором - есть пострадавшие

ДТП произошло 5 апреля в 16:10 на автодороге «Харьков - Липцы» вблизи села Циркуны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 57-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и допустил столкновение с трактором «Т-15».

В результате аварии пострадали водитель и 35-летний пассажир квадроцикла. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу скорой и неотложной помощи.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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