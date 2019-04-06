Около Циркунов квадроцикл столкнулся с трактором - есть пострадавшие

ДТП произошло 5 апреля в 16:10 на автодороге «Харьков - Липцы» вблизи села Циркуны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 57-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и допустил столкновение с трактором «Т-15».

В результате аварии пострадали водитель и 35-летний пассажир квадроцикла. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу скорой и неотложной помощи.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости