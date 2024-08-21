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Окупанти атакували Україну безпілотниками: збито пів сотні «шахедів»

Окупанти атакували Україну безпілотниками: збито пів сотні «шахедів»

У ніч на 21 серпня окупанти завдали удару по Україні двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області, та запустили 69 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ).

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Загалом радіотехнічними війками Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 72 повітряних цілей. Станом на 11:15 один ворожий безпілотник знаходиться в повітряному просторі на Черкащині. Бойова робота триває.

Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль: одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА Shahed-131/136 у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено – імовірно, впали під впливом радіоелектронних засобів протидії. Інформація уточнюється.

«Також зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській обл., ще один російський БпЛА повернувся «на родіну» – у Бєлгороську область», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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