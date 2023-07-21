Окупанти досі не допустили інспекторів МАГАТЕ на дахи реакторних блоків ЗАЕС.

За даними української розвідки, саме там встановлені сторонні об’єкти, які видно на супутникових знімках. Імовірно, йдеться про кулеметні гнізда.

"Упродовж останнього тижня експерти провели додаткові інспекції та обходи Запорізької АЕС і наразі не спостерігають жодної важкої військової техніки, вибухівки чи мін, але вони досі очікують на доступ до дахів реакторних будівель", — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Джерело: https://t.me/znua_live/103381

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