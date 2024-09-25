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Окупанти трьома ракетами вдарили по фермі під Харковом: пошкоджено сільгосптехніку

Окупанти трьома ракетами вдарили по фермі під Харковом: пошкоджено сільгосптехніку

Сьогодні, 25 вересня, близько 1:40, окупанти вдарили трьома ракетами С-400 по ангару цивільного фермерського господарства у селі Білаші Дергачівської громади Харківського району.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Під час огляду місця події працівниками ДСНС та Нацполіції були виявлені влучання у землю», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено три трактори, вантажівку та чотири причепи. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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