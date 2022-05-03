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Окупанти відбиратимуть телефони у мешканців Луганщини

Окупанти відбиратимуть телефони у мешканців Луганщини

● «Народна міліція» планує конфісковувати ґаджети, щоб люди не могли слідкувати за новинами та спілкуватися з рідними, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

● Відповідний наказ видала окупаційна влада так званої «лнр».

● У людей перевірятимуть наявність «неугодних» соцмереж, діалогів з родичами, які мешкають поза межами «республіки».

● Конфісковуватимуть особисті речі на 30 днів та невідомо, чи повернуть взагалі. Навіть погрожують покаранням.

Источник: https://t.me/spravdi/7181

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