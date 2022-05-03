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Окупанти відбиратимуть телефони у мешканців Луганщини
● «Народна міліція» планує конфісковувати ґаджети, щоб люди не могли слідкувати за новинами та спілкуватися з рідними, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
● Відповідний наказ видала окупаційна влада так званої «лнр».
● У людей перевірятимуть наявність «неугодних» соцмереж, діалогів з родичами, які мешкають поза межами «республіки».
● Конфісковуватимуть особисті речі на 30 днів та невідомо, чи повернуть взагалі. Навіть погрожують покаранням.
Источник: https://t.me/spravdi/7181
Темы: война, пропаганда, россия, Украина