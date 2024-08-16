Окупанти з авіації обстріляли три населені пункти на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 серпня. 905 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням 12 ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 101 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Михайлівське, Перемога, Самотоївка, Хотинь, Кіндратівка, Костянтинівка, Бояро-Лежачі, Юр’єве Сумської області; Приколотне, Синьківка, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Райгородка Луганської області; Серебрянка, Сіверськ, Торецьк, Неліпівка, Дружба, Малинівка, Побєда, Нводонецьке, Водяне Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Ольгівка, Бургунка Херсонської області.

На Харківському напрямку точилося сім боїв поблизу Липців, Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 16 боєзіткнень. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости