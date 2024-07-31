Окупанти завдали 22 ударів КАБами та дронами-камікадзе по Харківщині за добу

За добу ворог застосував 22 КАБи та FPV-дрон по населенню та цивільних об’єктах Харківщини.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами начальника ОВА, ворог все частіше цілеспрямовано скеровує FPV-дрони саме по мирних жителях. Понад 500 таких випадків зафіксовано за останні кілька місяців.

«Йдеться саме про цілеспрямований терор, тому що оператор дрона не може не бачити, що б’є по цивільній людині. Тому окупанти свідомо обирають мішенню мирних мешканців», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости