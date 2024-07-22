Окупанти звозять на тимчасово загарбані території України гастролерів у «білих халатах» з якутії

Так звані російські «лікарі» прибувають на ротаційній основі, так як на ТОТ фіксується дефіцит робочої сили й відмова місцевих співпрацювати з ворогом.

Завдання, яке ставить їм кремлівський режим, – проведення так званих «медоглядів» місцевого населення з подальшою їх депортацією, зауважують в Центрі національного спротиву.

Крім того, через дефіцит лікарів місцеві окупаційні адміністрації зобов’язали амбулаторії першочергово обслуговувати російських солдат.

- Таким чином ворог хоче розвантажити шпиталі, але при цьому вкотре планує сховатись за спинами цивільних й використати мирні об’єкти як військові, що є черговим злочином, – наголошують у ЦНС.

Джерело: https://t.me/spravdi/40292

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