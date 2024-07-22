Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:33
Просмотров: 160

Окупанти звозять на тимчасово загарбані території України гастролерів у «білих халатах» з якутії

Окупанти звозять на тимчасово загарбані території України гастролерів у «білих халатах» з якутії

Так звані російські «лікарі» прибувають на ротаційній основі, так як на ТОТ фіксується дефіцит робочої сили й відмова місцевих співпрацювати з ворогом.

Завдання, яке ставить їм кремлівський режим, – проведення так званих «медоглядів» місцевого населення з подальшою їх депортацією, зауважують в Центрі національного спротиву.

Крім того, через дефіцит лікарів місцеві окупаційні адміністрації зобов’язали амбулаторії першочергово обслуговувати російських солдат.

- Таким чином ворог хоче розвантажити шпиталі, але при цьому вкотре планує сховатись за спинами цивільних й використати мирні об’єкти як військові, що є черговим злочином, – наголошують у ЦНС.

Джерело: https://t.me/spravdi/40292

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вирок «Косовському вовку» є прикладом того, що чекає на кремлівського диктатора
Сегодня 10:07    119
Бербок про далекобійну зброю США у ФРН: Відповідь кремлю
Сегодня 09:44    130
Про «енергетичну кризу» на півдні росії
Сегодня 09:19    134
Politico: Угорщині загрожує паливна криза - Україна перекрила транзит російської нафти
Сегодня 09:10    147
Ракетные удары российских оккупантов по Украине за 3 недели июля 2024
Сегодня 08:58    101
Новини 2.0
Сегодня 08:51    131
58% за посилення мобілізації, 35% проти. Нещодавнє опитування показало ставлення українців до цього питання
Сегодня 08:47    131
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 липня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:42    121
росіяни напередодні могли використати новий дрон під час атаки на Україну — Defense Express
Сегодня 08:37    122
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.24 орієнтовно
Сегодня 08:34    121
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 