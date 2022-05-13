ООН: біженцями з України стали понад 6 мільйонів людей

Агентство ООН у справах біженців 12 травня повідомило, що понад 6 мільйонів людей покинули Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Станом на 11 травня кількість тих, хто виїхав, становить 6 029 705 осіб, 90 відсотків з цього числа – жінки та діти. Найбільша кількість людей вирушила до Польщі.

Україна заборонила чоловікам віком від 18 до 60 років залишати країну, щоб посилити військову, громадянську та іншу оборону в умовах воєнного стану.

Ще вісім мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами.

Агентство повідомило, що потоки українців за кордон значно сповільнилися з максимуму у 3,4 мільйона людей у березні. За його даними, з початку травня країну залишили майже пів мільйона українців.

За прогнозами ООН, цього року близько 8 мільйонів людей покинуть Україну, якщо війна триватиме.

Источник: radiosvoboda.org

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