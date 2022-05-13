Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:22
Просмотров: 60

ООН: біженцями з України стали понад 6 мільйонів людей

ООН: біженцями з України стали понад 6 мільйонів людей

Агентство ООН у справах біженців 12 травня повідомило, що понад 6 мільйонів людей покинули Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Станом на 11 травня кількість тих, хто виїхав, становить 6 029 705 осіб, 90 відсотків з цього числа – жінки та діти. Найбільша кількість людей вирушила до Польщі.

Україна заборонила чоловікам віком від 18 до 60 років залишати країну, щоб посилити військову, громадянську та іншу оборону в умовах воєнного стану.

Ще вісім мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами.

Агентство повідомило, що потоки українців за кордон значно сповільнилися з максимуму у 3,4 мільйона людей у березні. За його даними, з початку травня країну залишили майже пів мільйона українців.

За прогнозами ООН, цього року близько 8 мільйонів людей покинуть Україну, якщо війна триватиме.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новости из США. Среда, 11 мая – четверг, 10 мая 2022
Сегодня 09:56    17
На разминирование Циркунов понадобится несколько недель, мины есть даже в детских кроватках - Синегубов
Сегодня 09:45    48
Революция на Южном Кавказе: как кремль может потерпеть поражение в еще одном регионе
Сегодня 09:34    72
На Харківщині росіяни розстрілювали цивільних з танка – МВС
Сегодня 09:11    72
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 13 травня 2022 року
Сегодня 09:00    96
Экономический кризис на россии. Главное за день от ВВС
Сегодня 08:50    102
Как выглядят Черкасские Тишки в Харьковской области после оккупации: ФОТО
Сегодня 08:40    119
Последние резервы кремля: как скрытая мобилизация в рф повлияет на войну в Украине
Сегодня 08:30    120
Армія рф зруйнувала в Україні майже 38 тисяч житлових будинків - Денісова
Сегодня 08:21    97
У Мінфіні порахували, скільки Україна витратила на війну з рф
Сегодня 08:11    118
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 