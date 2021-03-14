ООН выдвинула новые требования к РФ из-за оккупации Крыма: что известно

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине презентовала тридцать первой доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине. Доклад охватывает период с августа 2020 года до января 2021 года и в крымском измерении он сконцентрирован на свободе религии и убеждений, правах лиц, взятых под стражу, принудительном перемещении и депортациях, пишет «АРК».

В докладе констатируется, что в Крыму оккупирующее государство нарушало международное гуманитарное право и международное право в области прав человека. Это касалось нарушения права на свободу религии и убеждений, незаконных депортаций и принудительных перемещений, в том числе лиц, взятых под стражу, а также унижающего обращения и условий содержания под стражей.

В контексте временно оккупированного Россией Крыма, Доклад содержит следующие требования к РФ:

— исполнять в Крыму свои обязательства по международному праву прав человека и соблюдать обязательства оккупирующего государства в соответствии с международным гуманитарным правом;

— обеспечить беспрепятственный доступ в Крым международных мониторинговых миссий по правам человека и неправительственных правозащитных организаций, в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН 71/205, 72/190, 73/263, 74/168 и 75/192;

— устранить дискриминационные нормативные барьеры, запрещающие или ограничивающие деятельность религиозных групп в Крыму, в частности Свидетелей Иеговы и Православной церкви Украины;

— воздержаться от депортации лиц, взятых под стражу, в Российскую Федерацию для отбывания там наказания в виде лишения свободы и вернуть в Крым всех уже депортированных;

— обеспечить обращение с лицами, лишенными свободы, в соответствии с Минимальными стандартными правилами ООН обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) и Правилами ООН, касающимися обращения с женщинами, заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), и обеспечить их доступ к надлежащему медицинскому обслуживанию.

Как признала председатель Мониторинговой миссии ООН во время презентации доклада, Россия как оккупирующее государство в Крыму полностью не исполнила ни одного из оцениваемых требований предыдущих докладов и частично выполнила 3 процента. Таким образом, 97 процентов требований ООН в РФ по Крыму остаются невыполненными вообще.

Источник: sprotyv.info

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