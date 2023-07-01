Оперативна інформація станом на 06.00 01.07.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалась чотириста дев’яносто третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Протягом доби 30 червня противник завдав 8х ракетних, 58х авіаційних ударів, понад 50х атак MLRS по позиціях військової та цивільної інфраструктури українських військ у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Зокрема, внаслідок ракетного удару крилатою ракетою наземного випуску "Іскандер-К" по школі в Сергіївці (Донецька область), 2х загинули та 6х поранені мирних жителів, школа була повністю знищена. Родина з дитиною постраждала внаслідок обстрілу житлового будинку в Антонівці (Херсонська область) Загалом пошкоджено близько 30х цивільних житлових будинків.

Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається дуже високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на сокирах Лимана, Бахмута та Мар'їнки, важкі бої продовжуються. Протягом доби 30 червня було проведено 22х бойових залучення.

Волинь та Полісся сокири: без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник обстріляв з мінометів та артилерії близько 15 населених пунктів, зокрема Красні Лози, Грем'яч, Богданове (Чернігівська область), Вольфине, Костянтинівка, Басівка (Сумська область), Хатище, Огірцеве, Дворічанське (Харківська область).

Куп'янська вісь: противник провів невдалі наступ у бік Новоселівське (Луганська область) Російські сили завдали авіаудару по околицях Кислівки, Котлярівки та Берестове (Харківська область). Під артилерійський та мінометний обстріл противника потрапили Путникове, Фихолівка, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Кислівка (Харківська область).

Вісь Лиман: протягом доби 30 червня противник провів наступальні операції в околицях Серебрянського лісництва, без успіху. Окупанти завдали авіаударів по містах Невське, Білогорівка (Луганська область), Спірне та Роздолівка (Донецька область). Понад 10 населених пунктів: Білогорівка (Луганська область), Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Роздолівка, Берестове (Донецька область).

Бахмутська вісь: противник провів невдалі наступ у околицях Богданівки та Хромова. Окупанти завдали авіаудари по околицях Торецька та Нью-Йорка (Донецька область). Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Богданівка, Маркове, Іванівське, Олександро-Шулятине, Озарянівка (Донецька область).

Вісь Авдіївки: за підтримки літака противник провів невдалі наступ у околицях Авдіївки та Первомайського. Противник обстріляв понад 15 населених пунктів: Бердичі, Ласточкине, Степове, Тоненке, Первомайське, Нетайлове, Карлівка (Донецька область).

Вісь Мар'їнки: українські захисники відбили всі атаки ворога в околицях Мар'їнки. Водночас ворог завдав авіаудару поблизу міста. Окупанти обстріляли з артилерії близько 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Мар'їнка, Георгиївка та Поб'єда (Донецька область).

Шахтарське вісь: ворог завдав авіаударів по околицях Благодатне та Золота Нива. Ворог обстріляв близько 15 населених пунктів, зокрема Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива (Донецька область).

Запорізька та Херсонська сокири: головні зусилля противник зосереджує на запобіганні наступу українських військ. Окупанти намагалися провести невдалі наступальні операції в околицях Рівнополя та зазнали втрат. Російські сили завдали авіаудару по околицях Антонівки (Херсонська область). Противник обстріляв з артилерії понад 50 населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка (Запорізька область), Дудчани, Антонівка, Херсон, Степанівка, Дніпровське (Херсонська область).

На фоні успішних бойових операцій Сил оборони України та через значні втрати противника дезертирство у підрозділах російських окупаційних військ збільшується. Військовослужбовці все частіше залишають свої бойові позиції без відпустки. Зокрема, близько 50х етнічних дагестанців Каспійської флотилії відмовилися брати участь у бойових діях поблизу населеного пункту Дорожнянка (Запорізька область). Вони вивели доступну підрозділу зброю з дії.

Водночас російські окупанти продовжують використовувати мирне населення як живий щит. Наприклад, російське військове командування поселяє своїх військовослужбовців у приватних будинках, населених мирними мешканцями в селищі Тополівка (Херсонська область).

Протягом доби 30 червня українські Повітряні сили завдали 12х авіаційних ударів по зосередженням військ противника та 1х авіаудар по зенітно-ракетній системі

Протягом доби 30 червня українські ракетно-артилерійські війська уразили 1 командний пост, 6 з концентрації військ противника, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 24 з артилерійськими системами на вогневих позиціях та 1 станцію електрон

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Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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