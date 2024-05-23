Оперативна інформація станом на 13.00 23.05.2024 щодо російського вторгнення

З початку доби кількість бойових зіткнень між російськими окупантами та захисниками України зросла до 36. На цей час найгарячішим залишаються Покровський і Куп’янський напрямки. А значна активність ворожої авіації спостерігається на Харківському, Краматорському і Придніпровському напрямках – у сумі російські вбивці скинули вже 19 керованих авіабомб.

На прикордонних територіях, поблизу Чернігівської та Сумської областей, противник зберігає військову присутність, обстріляв з артилерії райони 11 українських населених пунктів та вдарив некрованими авіаракетами неподалік Олександрівки, що на Сумщині.

На Харківському напрямку триває бій у районі Стариці. Також ворог завдав три авіаудари в район Вовчанська та один – неподалік населеного пункту Золочів.

На Куп’янському напрямку наші воїни дали окупантам жорстку відсіч у районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки та Невського. Відбито чотири атаки. Ще точаться бойові дії на трьох ділянках біля Стельмахівки і Берестового.

На Лиманському напрямку припинено два ворожих штурми у бік Тернів.

На Сіверському напрямку противник намагався наступати поблизу населеного пункту Білогорівка. Атаку українські воїни відбили. У район Верхньокамянського загарбники били з озброєння штурмової авіації.

На Краматорському напрямку тривають активні боєзіткнення у районах Кліщіївки та Андріївки. Неподалік Білої гори спробу окупантів покращити тактичне положення жорстко придушено. Чотири авіаудари ворог завдав неподалік Торецька, Нью-йорка і Північного.

На Покровському напрямку російські окупанти підтримують високу інтенсивність бойових дій та вже 10 разів здійснювали спроби прорвати оборону наших військ. Ситуація залишається гострою, однак під контролем українських захисників.

На Курахівському напрямку, біля Костянтинівки і Водяного, відбито два штурми противника. У районі Красногорівки два боєзіткнення тривають, а одне ворог, зазнавши втрат, припинив.

На Времівському напрямку ворог намагався просуватись із району Завітного Бажання в бік Старомайорського і Урожайного. Обидві атаки відбито. Три КАБи російськи терористи скинули поблизу Сторожового.

Оріхівський напрямок – загарбники завдали два авіаудари, обидва – по району Новоандріївки. Використали майже три десятки некерованих авіаракет.

На Придніпровському напрямку противник тричі з початку дня починав штурми, спрямовані на плацдарми Сил оборони на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мав. Вдарив шістьма керованими авіабомбами у райони Іванівки та Велетенського.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін. Наші підрозділи – напоготові завадити російським окупантам реалізувати їхні злочинні плани.

Нищимо ворога!

Тримаємо стрій!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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