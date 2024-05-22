Оперативна інформація станом на 16.00 22.05.2024 щодо російського вторгнення.

Ворог продовжує прикладати основні зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках.

На Харківському напрямку загарбники і далі тиснуть у районі Липців. Наші воїни також проводять активні дії. Загальна кількість боєзіткнень зросла до восьми. Додався ще один авіаудар по Вовчанську.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена - на цей час вже маємо 22 бойових зіткнення в районах восьми різних населених пунктів. Підтверджені загальні втрати ворога в особовому складі на цей час становлять 106 осіб. Знищено по дві одиниці БМП, БТР та автомобільної техніки.

На Лиманському напрямку точиться один бій, ще пʼять ворожих атак сьогодні вже відбито.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. До того ж, окупанти завдали ударів ракетами у район Новомиколаївки та скинули керовану авіабомбу біля Шумів.

На Покровському напрямку тривають 12 боєзіткнень у районах Новоолександрівки, Прогреса, Соловйового, Сокола та Уманського. Ще шість атак вже відбито. Ворог зазнає втрат у живій силі: безповоротні - 68, санітарні – 140. Інформація щодо ураженої військової техніки уточнюється.

На Курахівському напрямку загальна кількість боєзіткнень зросла до десяти. Окупанти вже втратили 81 особу пораненими та вбитими. Знищено російський танк, ще два – пошкоджено.

На Придніпровському напрямку відбито чотири атаки загарбників у районі села Кринки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»