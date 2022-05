Оперативна інформація станом на 18.00 03.05.2022 щодо російського вторгнення

Триває шістдесят дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє проведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом.

На Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням зі складу 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Продовжує завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії місто Харків.

На Ізюмському напрямку противник, силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу; 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ веде наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. Зазнає втрат.

Для підтримки своїх дій окупанти перемістили з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів “Тюльпан” калібром 240-мм та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню “Смерч”.

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує проведення фільтраційних заходів. Для цього додатково залучає підрозділи росгвардії.

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника, силами окремих підрозділів 1-го і 2-го армійських корпусів, 8-ї та 58-ї загальновійськових армій Південного військового округу; 5-ї загальновійськової армії і тихоокеанського флоту Східного військового округу; 2-ї та 41-ї загальновійськових армій і 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ ведуть наступальні дії на визначеній ділянці лінії зіткнення. Окупанти здійснюють авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій наших військ.

Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на веденні наступу на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та розвитку наступу у напрямках на Лиман, Сіверськ та Слов’янськ.

З метою вдосконалення системи логістичного забезпечення противник продовжує розміщення у визначених районах складів з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, а також організував пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

Водночас, на окремих рубежах, ворог здійснює обладнання другої лінії оборони.

В місті Маріуполь ворог продовжує блокувати підрозділи наших військ в районі заводу “Азовсталь”. Здійснює вогневе ураження артилерією та танками по території металургійного комбінату.

На Таврійському напрямку ворог продовжує проведення демонстративних дій та маневрів з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку противник силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ черноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ веде бойові дії з метою покращення тактичного положення, продовжує обстріли підрозділів наших військ. Ворог проводить перегрупування військ, нарощує системи вогневого ураження, протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення.

У Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною. Підрозділи, оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності. Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. У районі населеного пункту Хмелівка Сумської області було викрито діяльність диверсійно-розвідувальної групи ворога.

Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території України, виконувати завдання ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Підрозділи Сил оборони продовжують завдавати втрат противнику. Так, за наявною інформацією, в результаті ефективних і злагоджених дій захисників та захисниць України підрозділи 38-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил російської федерації втратили близько 60 відсотків особового складу загиблими і пораненими.

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

