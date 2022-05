Оперативна інформація станом на 18.00 07.05.2022 щодо російського вторгнення

Триває сімдесят третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза нанесення з території республіки білорусь ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури нашої Держави.

На Сіверському напрямку визначені підрозділи збройних сил російської федерації продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону у Брянській і Курській областях. У прикордонних районах Курської області триває інженерне обладнання позицій.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосередив на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. Посилив угруповання військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу за рахунок підрозділів резерву. Здійснював обстріли із застосуванням артилерії в районах населених пунктів Прудянка, Слатине.

В результаті наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни.

Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк.

Продовжував артилерійські обстріли та нанесення ракетно-бомбових ударів із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Також, противник намагався взяти під контроль населений пункт Олександрівка, успіху не мав.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив.

За підтримки авіації намагався вести наступальні дії в напрямку населеного пункту Полтавка Запорізької області, зазнав втрат, відійшов на раніше займані позиції.

Підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Пологи Запорізької області успішно нанесли вогневе ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Особовий склад ворога залишив позиції.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону та наносить ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі. На Криворізькому напрямку наступальних дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням мінометів та ствольної артилерії.

Окупанти несуть значні втрати у боях з підрозділами Сил оборони України. Так, у населеному пункті Бурчак виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.

Тримаємо стрій! Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги!

Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»