Оперативна інформація станом на 18.00 08.05.2022 щодо російського вторгнення

Триває сімдесят четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує повномасштабну збройну агресію проти України.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Основні зусилля ворог зосереджував на знищенні аеродромної інфраструктури з метою унеможливлення дій нашої авіації, у тому числі БпЛА “Байрактар”, підтримки дій підрозділів з повітря у смузі відповідальності угруповання Об’єднаних сил та у Чорноморській операційній зоні. Наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації над акваторією північно-західної частини Чорного моря.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. До 27 травня цього року на території Мінського району проводяться навчальні збори підрозділів територіальної оборони із залученням військовозобов’язаних що перебувають в запасі.

Зберігається імовірність нанесення підрозділами збройних сил російської федерації ракетних-бомбових ударів по об’єктам інфраструктури України з території та повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. На пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей продовжують утримуватися посилені наряди прикордонної служби, а також підрозділи збройних сил російської федерації.

У подальшому не виключається здійснення вогневого ураження підрозділів наших військ та об’єктів інфраструктури у прикордонних районах.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує резерви на території Бєлгородської області для ведення бойових дій поблизу державного кордону України. Підтверджено розгортання у зазначених районах окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу.

На Харківському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосередили на недопущенні просування наших військ. Посилили угруповання за рахунок переміщення з району відновлення боєздатності підрозділів зі складу Західного військового округу. Продовжують здійснювати обстріли військової та цивільної інфраструктури.

На Ізюмському напрямку ворог здійснював перегрупування своїх підрозділів, поповнював запаси з метою нарощування наступальних спроможностей та проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА “Орлан-10” з метою уточнення позицій наших військ.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

Протягом останньої доби ворог активізував ведення бойових дій. Намагається здійснити вихід до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей. Проводив перегрупування, поповнення втрат, нарощував системи протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення, імовірно з метою активізації бойових дій в районах населених пунктів Сєверодонецьк та Лисичанськ.

На Лиманському напрямку силами окремих підрозділів зі складу 90-ї танкової дивізії намагався взяти під повний контроль населений пункт Олександрівка, а також за підтримки артилерії закріпитись в північній околиці населеного пункту Шандриголово. Успіху не мав.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог намагається оволодіти населеним пунктом Рубіжне, успіху не має.

На Попаснянському напрямку намагається зайняти позиції в населеному пункті Попасна та взяти під контроль ділянку автошляху Попасна – Бахмут.

Веде наступ у напрямку населеного пункту Новоселівка, успіху не має, тривають бої.

На Курахівському напрямку намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Новомихайлівка, успіху не має.

На Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активізував ведення повітряної розвідки в районах населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Комишуваха, Ясна Поляна.

На Південнобузькому напрямку противник силами до 15 батальйонних тактичних груп намагається утримати зайняті позиції. Активних бойових дій не проводить. Здійснював обстріли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню позицій підрозділів наших військ. Проводив поповнення втрат. Застосував армійську авіацію в районі населеного пункту Кар’єрне.

Тривають заходи адміністративно-поліцейскього режиму на тимчасово захоплених територіях. Так, відмічається посилення проведення фільтраційних заходів підрозділами “росгвірдії” в районах населених пунктів Геройське, Гола Пристань, Херсон.

Зберігається ймовірність проведення штурмових дій на окремих напрямках з метою покращення тактичного положення, сковування наших військ та недопущення перекидання резервів.

Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відмічається системне вживання алкогольних напоїв та дизертирство. Особовий склад підрозділів ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України в районі Гуляйполе.

Тримаємо стрій! Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги!

Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

