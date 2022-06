Оперативна інформація станом на 18.00 13.06.2022 щодо російського вторгнення

Триває сто десята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів і гранатометів райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівської області. Підрозділи агресора продовжують інженерне обладнання оборонних позицій в прикордонних районах на зазначеному напрямку.

На Слобожанському напрямку противник систематично обстрілює позиції підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання власних оборонних споруд та веде повітряну розвідку.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на спробах порушення логістичних маршрутів постачання угруповання наших військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

На Слов’янському напрямку противник здійснив спробу ведення штурмових дій в Богородичному, успіху не мав, відійшов, закріплюється в північно-західній частині населеного пункту.

На Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог продовжував обстріли позицій наших військ із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Використовуючи результати вогневого ураження, вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка, Доломітне – Новолуганське, успіху не мав.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних дій не вів. З метою сковування та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки здійснював обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони. Основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, контрбатарейній боротьбі, нарощуванні бойових можливостей резервних формувань та системи протиповітряної оборони на напрямку, інженерному обладнанні оборонних рубежів та позицій.

Ворог продовжує посилення угруповання військ, що діє на Криворізькому напрямку.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

Противник має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів, що здійснюють штурмові дії на територіях Донецької та Луганської областей.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

