Оперативна інформація станом на 18.00 14.11.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває шістсот двадцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 42 авіаційних удари, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси, Сеньківка, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Веселівка, Тур’я Сумської області; Ветеринарне, Стариця, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Вільшана та Чернещина Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії та Серебрянського лісництва Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу Піщаного Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Луганської області та Ямполівка, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 10 атак. Противник завдав авіаційного удару неподалік Кліщіївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти Хромове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Авдіївки, Северного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак. Завдав авіаційних ударів біля Архангельського, Новокалинового, Ласточкиного, Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 18 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Роботине, Оріхів, Новоандріївка, Пятихатки, Лобкове, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоберислав та Берислав Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Осокорівка, Шляхове, Берислав, Ольгівка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено 2 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів, 3 засоби протиповітряної оборони та складу паливно-мастильних матеріалів противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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