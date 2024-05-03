Харківщина, 3 травня

● За добу ударів по м. Харків не зафіксовано.

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Дергачі, Липці, Рублене.

● 19:00 Куп'янський р-н, с. Новоосинове, на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік.

● 16:30 Харківський р-н., Липецька громада, с. Липці. Пошкоджено 5 приватних будинків внаслідок обстрілу.

● 16:02 Харківський р-н., Дергачівська громада, м. Дергачі влучання (https://t.me/synegubov/9302) ворожих КАБів. Отримали поранення 8 дітей, а також чоловік 75 років.

● 12:33 Чугуївський р-н., Зміївська громада, с. Островерхівка, фермерське господарство. Горіли 2 господарчі будівлі, що не експлуатуються, ангар, 3 господарчі споруди.

● 11:30. Куп'янський р-н., с. Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу отримав поранення 66-річний чоловік.

● 10:00 Куп'янський р-н., с. Кучерівка внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль з причепом.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах н.п. Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області;

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 38,5 га території, знищили 775 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/synegubov/9305

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