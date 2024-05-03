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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 травня 2024 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 травня 2024 року

● Протягом доби з 02 по 03 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 30 оперативних виїздів, з яких:

✅ 19 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 7 – на допомогу населенню;

✅ 1 – інший виїзд.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 3 пожежі у Чугуївському та Харківському районах області.

- Так зранку окупанти вгатили по лісовому масиву на території Старосалтівської громади Чугуївського району. Їхні снаряди підпалили хвойну підстилку на площі 1 га. Рятувальники ДСНС у співпраці з пожежниками лісгоспу ліквідували вогонь протягом 2-х годин.

- Опівдні ворог завдав удару по с. Островерхівка Чугуївського району. Він прийшовся на комерційні господарчі будівлі і складські будівлі, що не експлуатувалися. Площа пожежі склала близько 300 кв.м. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

- Трохи згодом ворожі КАБи прилетіли посеред м. Дергачі Харківського району. В результаті атаки постраждало 9 людей, серед яких 8 дітей. Рятувальники загасили пожежу у трансформаторі. Пошкоджено 7 адміністративних будівель та 15 приватних будинків.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 101 одиницю вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям с. Морозівка Савинської громади рятувальники доставили 7,5 т. питної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/6931

Новости портала «Весь Харьков»

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