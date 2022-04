Оперативна інформація станом на 18.00 22.04.2022 щодо російського вторгнення

Триває п’ятдесят восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не здійснював. Спостерігається нарощування систем радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах Гомельської області. В районах населених пунктах Клімовка та Димамерки розгорнуто пости постановки радіоперешкод підрозділами зі складу 48-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби західного оперативного командування збройних сил республіки білорусь. Крім того, противник провів тренування чергових сил і засобів протиповітряної оборони.

Зберігається загроза завдання ракетно-авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку підрозділи прикордонної служби ФСБ російської федерації продовжують здійснювати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Триває перегрупування військ ворога.

На Слобожанському напрямку окупанти силами підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії, балтійського та північного флотів продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку позицій наших військ з метою визначення можливих напрямків наступу. Для покращення тактичного положення підрозділів противник намагався здійснювати наступальні дії у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне, успіху не має.

На Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж всієї лінії зіткнення.

Протягом доби ворог здійснював штурмові дії у напрямку міста Слов’янськ, закріпився в населеному пункті Лозове. В районах Зеленої Долини та Кремінної противник продовжує закріплюватись на зайнятих позиціях, здійснює перегрупування та підготовку до наступальних дій.

Противник здійснив посилення угруповання військ за рахунок переміщення з території російської федерації окремих підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Безуспішно намагається закріпитись в населеному пункті Рубіжне.

В районі Попасної ворог проводив штурмові дії в напрямку населеного пункту Новотошківське та вглиб населеного пункту Попасна, успіху не має. Закріпився в центральній частині населеного пункту Степне.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мають.

На Маріупольському напрямку противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати наші підрозділи в районі “Азовсталі”.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали штурмові дії в напрямку населеного пункту Зелене Поле, успіху не мають. Ворог посилив угруповання за рахунок переміщення підрозділів 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Разом з тим, батальйонна тактична група 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії втратила боєздатність та виведена в район відновлення.

На Південнобузькому напрямку, в районі населеного пункту Олександрівка, ворог здійснює оборону зайнятих позицій. Проводить повітряну розвідку. Не виключається ведення штурмових дій з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області.

За наявною інформацією, особовий склад окремої групи російських військ у так званій “придністровсько-молдавській республіці” несе службу у повсякденному режимі. Водночас, залишається імовірність використання території невизнаної республіки для агресії проти України.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

