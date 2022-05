Оперативне зведення від Генштабу ЗСУ

Розпочалась дев’яносто друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

На Волинському та Поліському напрямках з особовим складом військових частин збройних сил республіки білорусь проводяться командно-штабні та мобілізаційні тренування. Зберігається імовірність ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни.

Триває ліквідація наслідків дислокації на території республіки білорусь підрозділів збройних сил російської федерації, що залучались до ведення бойових дій на території України. Проводяться заходи із попередження незаконного обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами.

На Сіверському напрямку ворог здійснює заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки.

У прикордонних районах зазначених російських областей продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня поточного року.

Ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ і Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник здійснює систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Також обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.

Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на місто Слов’янськ. Обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок.

На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях наших підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону.

Ворог намагається закріпитись в районі Сєверодонецька. Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.

На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, з втратами відійшов. На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам’янка.

На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.

На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.

Противник продовжив інженерне обладнання позицій в районах населених пунктів Чорнобаївка, Правдине, Зоря.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито десять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили п’ять БпЛА типу “Орлан-10”.

Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала удару по позиціях противника - знищено особовий склад та до десяти одиниць легкоброньованої техніки. Наші винищувачі перехопили та збили дві крилаті ракети.

Вірте у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

