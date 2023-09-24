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Останні новини від ГУР МО України

Останні новини від ГУР МО України

В ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію бавовни на території країни-агресора, відзначившись вдалими діями в московській та калузькій областях

● На території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калінінєц Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник.

● На території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.

Фото та відео бавовни з міркувань безпеки будуть представлені згодом.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/124985

Новости портала «Весь Харьков»

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