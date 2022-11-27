Отрава от российских "братьев"

"Страшные процессы происходят вокруг", – одна из цитат Лукашенко, произнесенная летом 2022 года. На деле страшные процессы происходят и внутри Беларуси. Спокойной жизни беларускому руководству не видать, как своих ушей, из-за хищнических планов рашистского режима. Согласно утечкам, попавшим в сеть, ГРУ запустило в работу план смещения Лукашенко. На то есть свои соображения.

Безусловно, проблема номер один состоит в тотальном нежелании беларусов стать расходным материалом для путинской военщины. Если московитам удастся воплотить в жизнь свою агрессивную задумку, то беларуская армия будет очень быстро уничтожена в Украине. Важно помнить о путинских загранотрядах, которые будут бесцеремонно стрелять беларусам в спину, лишь бы те быстрее полягли на чужбине, чтобы следом раздерибанить богатства республики. Как показывает вторжение в Украину, следует ожидать такой же трагедии и в Беларуси, если туда вломятся в ещё больших объемах российские оккупанты.

Учитывая гибель профессиональной российской армии, появление многонациональных аматорских частей вызывает большие страхи даже у населения России. Плохая дисциплина, разнузданность, демотивация этого антивойска несёт высокие риски хаотизации Беларуси, дающей плацдарм для войны с Украиной.

Лукашенко рассматривал увязание путинских головорезов в Украине, как иезуитский способ ослабить удавку Кремля. За счёт могилизации многих десятков тысяч российских военных ему мерещился шанс в момент критического ослабления РФ сделать ноги из обременительного проекта "Союзного государства". Такова вторая проблема для Путина, который давно мечтает раздавить оборотистого беларуского плута. На него навешивают ярлык двурушника, который с помощью интриг сделал "Союзное государство" дисфункциональной химерой.

Якобы Лукашенко даже в условиях конфронтации России и Запада искал возможность наладить каналы диалога с врагами Кремля. Фактически это признание Минском проигрыша путинистов в Украине. Нелепые угрозы Киеву из трактора после возвращения с ереванского саммита ОДКБ должны были притупить бдительность Москвы. Однако вместо этого российским спецслужбам была дана отмашка дожимать Лукашенко. Есть дедлайн устранить его, вплоть до физической ликвидации, в ближайшие месяцы. На место президента могут посадить кадры ГРУ: генерала Вольфовича из Совбеза РБ или Зася из секретариата ОДКБ. Эта парочка без задних мыслей отправят беларусов в кровавую мясорубку.

О серьезности намерений путинцев говорит загадочная и внезапная смерть министра иностранных дел Беларуси Владислава Макея. Ещё вчера абсолютно здоровый топ-политик Беларуси и вероятный преемник Лукашенко проводил встречи с иностранными послами и подписал план мероприятий на следующую неделю. И вдруг субботним днём Макея не стало.

На лицо звено в дерзкой операции ГРУ, направленной на свержение Лукашенко и втягивание Беларуси в катастрофическую войну. Впору вспомнить историю с таинственной смертью первого секретаря ЦК КПБ Петра Машерова. Он рассматривался как преемник Брежнева, и его могли убить люди из КГБ по указанию Андропова, чтобы расчистить шефу чекистов дорогу в Кремль.

В случае с ликвидацией Макея Z-сетка уже запустила ряд смысловых блоков, направленных против Лукашенко. Во-первых, Макей якобы очень много знал о тайной дипломатии Минска, был его каналом связи с Западом через Австрию. На Макея не влияла Москва, и он отвечал за многовекторность. ГРУ-пропагандисты скачут от радости: мосты отступления для Лукашенко сожгли, заменить Макея невозможно. Во-вторых, запущена утка, что Макей летел с саммита ОДКБ на военно-транспортном самолёте, на борту которого было +10 градусов. Вот и "простудился" смертельно дипломат из-за "скотского отношения" Бацьки. Хотя в действительности Макея могли в Ереване отравить препаратом, который вызвал инсульт. Типичная ликвидация ГРУ на чужой территории. Пока убирать Лукашенко побоялись, заменив на Макея...

Джерело: https://t.me/sytosokrata/769

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