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Перевозчики в Словакии заблокировали границу с Украиной, - Теraz
По инициативе Союза автоперевозчиков Словакии заблокирован пограничный переход Вышнее Немецкое со словацкой стороны.
«Мы закроем его на час по предупреждению. Наша цель - поддержать наших польских коллег, а также всех перевозчиков на территории ЕС», - заявил глава союза.
В то же время Молдова приостановила пропуск украинской агропродукции и древесины через ПП «Могилев-Подольский – Отач», сообщает Гостаможслужба Украины.
Джерело: https://t.me/u_now/118471
Темы: кордон, словаччина, україна