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Перевозчики в Словакии заблокировали границу с Украиной, - Теraz

Перевозчики в Словакии заблокировали границу с Украиной, - Теraz

По инициативе Союза автоперевозчиков Словакии заблокирован пограничный переход Вышнее Немецкое со словацкой стороны.

«Мы закроем его на час по предупреждению. Наша цель - поддержать наших польских коллег, а также всех перевозчиков на территории ЕС», - заявил глава союза.

В то же время Молдова приостановила пропуск украинской агропродукции и древесины через ПП «Могилев-Подольский – Отач», сообщает Гостаможслужба Украины.

Джерело: https://t.me/u_now/118471

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