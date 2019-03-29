Пьяный водитель ВАЗ врезался в отбойник – погиб пассажир. ДТП в Золочевском районе

Сегодня ночью около 23-50 в Золочевском районе в районе села Александровка автомобиль ВАЗ врезался в отбойник и перевернулся. В результате ДТП погиб 18-летний пассажир авто.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, 20-летний водитель ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением, допустив наезд на препятствие.

Проводится досудебное расследование по ч.2 ст.286 УК Украины. Решается вопрос о задержании водителя автомобиля.

Агентство Телевидения Новости