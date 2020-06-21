Пять человек пострадали в утреннем ДТП на окружной

Сегодня в 09:40 на окружной дороге в районе поворота на Кулиничи столкнулись фургон Foton и ВАЗ 2110: пять человек получили травмы.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 47-летний водитель Foton, двигаясь со стороны Салтовского шоссе в направлении Московского проспекта, во время разворота допустил столкновение с автомобилем ВАЗ (водителю 25 лет), двигавшимся в попутном направлении.

С места аварии в больницу были доставлены оба водителя и три пассажира ВАЗ 2110: 24-летняя женщина и 23-х и 32-летний мужчины. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Информация зарегистрирована в Индустриальном ОП.

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