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П’ятеро людей постраждали внаслідок обстрілів: ситуація на Харківщині за добу

П’ятеро людей постраждали внаслідок обстрілів: ситуація на Харківщині за добу

Протягом доби окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський, Куп’янський та Ізюмський райони Харківської області. Є поранені

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківщини 9 серпня

6:20 село Слобожанське, Харківський район: внаслідок обстрілу поранений 46-річний чоловік.

2:30 Золочів, Богодухівський район: внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, газові мережі.

00:25 Куп’янськ: внаслідок обстрілу поранено 44-річного чоловіка.

00:15 смт Борова, Ізюмський район: внаслідок обстрілу зруйнований один приватний будинок, пошкоджено три приватні будинки та один двоповерховий багатоквартирний будинок.

Обстріли Харківщини 8 серпня

23:03 Куп’янськ: внаслідок обстрілу з РСЗВ горів будинок. Постраждали 57-річна жінка, 45-річний чоловік, 44-річний чоловік.

23:03 Куп’янськ: внаслідок обстрілу горів двоповерховий магазин.

23:00 смт Куп’янськ-Вузловий, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горів дах приватного будинку.

13:05 с. Піски-Радьківські, Ізюмський район: внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 2 га.

Агентство Телевидения Новости

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