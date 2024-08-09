П’ятеро людей постраждали внаслідок обстрілів: ситуація на Харківщині за добу
Протягом доби окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський, Куп’янський та Ізюмський райони Харківської області. Є поранені
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківщини 9 серпня
6:20 село Слобожанське, Харківський район: внаслідок обстрілу поранений 46-річний чоловік.
2:30 Золочів, Богодухівський район: внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, газові мережі.
00:25 Куп’янськ: внаслідок обстрілу поранено 44-річного чоловіка.
00:15 смт Борова, Ізюмський район: внаслідок обстрілу зруйнований один приватний будинок, пошкоджено три приватні будинки та один двоповерховий багатоквартирний будинок.
Обстріли Харківщини 8 серпня
23:03 Куп’янськ: внаслідок обстрілу з РСЗВ горів будинок. Постраждали 57-річна жінка, 45-річний чоловік, 44-річний чоловік.
23:03 Куп’янськ: внаслідок обстрілу горів двоповерховий магазин.
23:00 смт Куп’янськ-Вузловий, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горів дах приватного будинку.
13:05 с. Піски-Радьківські, Ізюмський район: внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 2 га.