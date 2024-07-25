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П’ятеро людей постраждали внаслідок обстрілу Харківської області

П’ятеро людей постраждали внаслідок обстрілу Харківської області

Вдень 25 липня війська рф здійснили обстріли села Курилівка Купʼянського району. Поранень зазнали двоє людей: 53-річний чоловік та 80-річна жінка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У населеному пункті пошкоджено домоволодіння, господарські приміщення, авто. Попередньо, ворог вдарив по селу з РСЗВ.

Також сьогодні близько 17:25 окупанти завдали удару по селу Пристін Куп’янської громади.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждали троє людей: 69-річна жінка та двоє чоловіків – 71 та 72 років. Влучання зафіксоване між двома багатоквартирними будинками.

Ліквідація наслідків триває.

Агентство Телевидения Новости

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