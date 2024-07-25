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П’ятеро людей постраждали внаслідок обстрілу Харківської області
Вдень 25 липня війська рф здійснили обстріли села Курилівка Купʼянського району. Поранень зазнали двоє людей: 53-річний чоловік та 80-річна жінка.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
У населеному пункті пошкоджено домоволодіння, господарські приміщення, авто. Попередньо, ворог вдарив по селу з РСЗВ.
Також сьогодні близько 17:25 окупанти завдали удару по селу Пристін Куп’янської громади.
За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждали троє людей: 69-річна жінка та двоє чоловіків – 71 та 72 років. Влучання зафіксоване між двома багатоквартирними будинками.
Ліквідація наслідків триває.