Плацдарм с мясом

Ровно через неделю после убийства министра иностранных дел Беларуси Макея в Минск приехал крупнокалиберный российский визитер. Приезд Шойгу и его встречи с министром обороны РБ Хрениным и прием у Лукашенко оценивается как малоприятное для беларуской стороны событие. Москва, очевидно, разыгрывает карту усиления давления на единственного участника "Союзного государства", дабы выжать дополнительные военные уступки ради спасения ситуации со "спецоперацией".

В Кремле формируют для Лукашенко своего рода вилку. Диктатора с пошатнувшимся здоровьем запугивают скамьей подсудимых на международном трибунале рядом с Путиным в случае поражения в "необъявленной Западом войне". Просачиваются сведения о секретных контактах Лукашенко с беларускими оппозиционерами для налаживания диалога на предмет поиска политических гарантий в случае сепаратного выхода Минска из путинской авантюры.

Потому из Кремля послали очень жёсткие сигналы. Попервой ликвидировали проводника многовекторности Макея. Явный намек Лукашенко, что его самого взяли за жабры. Церемониться с его заменой не будут, в случае крайней надобности ликвидация пройдет в рабочем порядке. Такие радикальные способы внушения указывают на тотальное ослабление позиции Путина в плане управления Лукашенко. Потому решено дожимать до ситуации полного участия беларуской армии в войне. Поскольку боевики и мобики "ЛДНР" из так называемых "союзных сил" выбиты на 102%, то нужно возникшую дыру затыкать новым пушечным мясом. Фактически Шойгу привез ультимативные требования с четкой разнарядкой из Кремля.

Из публичной части общения Лукашенко и путинского министра следует непосредственное участие армии РБ в агрессивных действиях России. Происходит процесс боевого слаживания подразделений двух стран в рамках единой группировки "Союзного государства". Офицеры беларуской армии готовят российских мобиков для отражения любой "агрессии". Если ранее российских оккупантов лечили в местных госпиталях, а также предоставили территорию Беларуси, как плацдарм для агрессии, то теперь речь идёт уже о возможном прямом участии ВС РБ в театре боевых действий. Для страны участие в военных преступлениях Кремля будет иметь самые тяжкие последствия о которых даже сам Лукашенко не может помыслить.

И к гадалке не ходи, но гибель немногочисленной беларуской армии приведет к безоговорочному краху государственности и поглощению территорий северным соседом. Весь лукашенковский проект пойдет крахом. Нельзя исключать, что Москва хочет вывести себя из-под удара путем сжигания беларуского "союзника", как это уже произошло с "ДНР" и "ЛНР". Как показывает трагедия уничтожения Мариуполя, для российских головорезов учинить разграбление зажиточного Минска под видом защиты от "вторжения" НАТО является привлекательной перспективой. Выжженные безлюдные пустоши Беларуси для Москвы не проблема. Наоборот, такие территории малопритягательны для кого-либо, а РФ дают дополнительную стратегическую глубину. Тем более перемещение 9 млн. беларусов в Сибирь и на Дальний Восток – приятный бонус.

Только слепые могут не видеть страшных замыслов дилеров смертоносного "русского мира". Шойгу как разносчик этой заразы уже несёт ответственность за могилизацию 90 тысяч российских военных. Но у него задача обновить антирекорд.

Вообще, для Лукашенко общение с российским лузером из МО крайне плохой знак. Подписанный с Хрениным протокол даёт России возможность снова использовать Беларусь как плацдарм, но уже с мясом. Только если в 2022 году речь шла об ударе по Киеву, то теперь функционал расширяется до Литвы и Польши. Пока речь идёт лишь о "демонстрации силы", но ГРУ – известные мастера провокаций, способные сфабриковать повод для втягивания Беларуси в большую войну. А если Лукашенко не проявит должной решительности, то его просто нейтрализуют вместе со всей его семьёй, включая преемника Колю. Для Путина все они давно отработанный материал.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/772

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