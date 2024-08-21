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По Харківщині били «Градами», «Ураганами», КАБами та дронами: поліція показала наслідки обстрілів

По Харківщині били «Градами», «Ураганами», КАБами та дронами: поліція показала наслідки обстрілів

Минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського та Куп’янського районів. Поліцейські здійснили 12 оглядів місць подій. Одна людина загинула, двоє зазнали поранень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

20 серпня у селищі Козача Лопань внаслідок влучання ворожого FPV-дрону пошкоджено автомобіль. Чоловік загинув, ще один чоловік дістав поранення.

З РСЗВ «Град», «Ураган» ворог обстріляв місто Куп’янськ. Пошкоджено житлові будинки. Дістала поранення цивільна жінка.

По селищу Борова військові рф завдали удари з РСЗВ. Пошкоджено 13 житлових будинків, автомобілі.

З артилерії та РСЗВ росіяни били по селу Нечволодівка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі.

У селі Кучерівка ворожими ударами пошкоджено два житлові будинки.

По селу Глущенкове військові рф завдали удар КАБ. Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні домоволодіння.

З артилерії окупанти завдали удару по селу Дружелюбівка. Сталася пожежа у приватному домоволодінні.

У селі Ізюмське внаслідок влучання російського дрона зайнялися надвірні будівлі.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 20 серпня поліцейські вивезли з небезпечних районів Харківщини дев’ятьох людей.

Агентство Телевидения Новости

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