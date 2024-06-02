По мере потепления и сезона "зелёнки", активизировались и гибридные провокации со стороны Беларуси на границе с Польшей
В целом, никто не сомневался, что Лукашенко, под управлением из Москвы, возобновит миграционный террор Польши. Особенно по тем участкам границы, где нет основательно возведённого забора.
В данном контексте, возникает вопрос, с учётом агрессивности толпы с той стороны границы, что мешает польским пограничникам получить разрешение на применение резиновых пуль и прочей травматики? Думаю, это значительно бы охладило пыл нелегального быдла.
Ну и в контексте продолжающейся гибридной угрозы, минирование границы с Беларусью видится не настолько чрезмерной мерой для обеспечения суверенитета и безопасности Польши.
Джерело: https://t.me/zloyodessit/21850