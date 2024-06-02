Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 120

По мере потепления и сезона "зелёнки", активизировались и гибридные провокации со стороны Беларуси на границе с Польшей

По мере потепления и сезона зелёнки, активизировались и гибридные провокации со стороны Беларуси на границе с Польшей

В целом, никто не сомневался, что Лукашенко, под управлением из Москвы, возобновит миграционный террор Польши. Особенно по тем участкам границы, где нет основательно возведённого забора.

В данном контексте, возникает вопрос, с учётом агрессивности толпы с той стороны границы, что мешает польским пограничникам получить разрешение на применение резиновых пуль и прочей травматики? Думаю, это значительно бы охладило пыл нелегального быдла.

Ну и в контексте продолжающейся гибридной угрозы, минирование границы с Беларусью видится не настолько чрезмерной мерой для обеспечения суверенитета и безопасности Польши.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21850

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Єврокомісія після 6 років припинила штрафну процедуру проти Польщі
30.05.2024 08:18    227
Польща підписала контракт зі США на купівлю ракет дальністю 1000 км
29.05.2024 07:11    242
росія перекинула в Білорусь військові вертольоти, оголосили спільні навчання
28.05.2024 07:46    181
Країни НАТО планують побудувати "стіну дронів" для захисту кордонів з росією
27.05.2024 06:41    246
путин клянчил у бульбофюрера увеличить поставки нефтепродуктов
26.05.2024 06:44    188
За матеріалами СБУ до Польщі екстрадовано координатора міграційної кризи на кордоні ЄС та білорусі
25.05.2024 08:35    242
Картопляний дуче змінив свого начгенштабу
25.05.2024 06:48    189
російські прикордонники вкрали близько 20 фарватерних буїв на річці Нава в територіальних водах Естонії
24.05.2024 07:42    165
білоруська пропаганда підхопила російський наратив про «нелегітимність» Зеленського
23.05.2024 07:05    202
Польща візьме кредит на створення власного «Залізного купола»
20.05.2024 08:05    301
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 