По мере потепления и сезона "зелёнки", активизировались и гибридные провокации со стороны Беларуси на границе с Польшей

В целом, никто не сомневался, что Лукашенко, под управлением из Москвы, возобновит миграционный террор Польши. Особенно по тем участкам границы, где нет основательно возведённого забора.

В данном контексте, возникает вопрос, с учётом агрессивности толпы с той стороны границы, что мешает польским пограничникам получить разрешение на применение резиновых пуль и прочей травматики? Думаю, это значительно бы охладило пыл нелегального быдла.

Ну и в контексте продолжающейся гибридной угрозы, минирование границы с Беларусью видится не настолько чрезмерной мерой для обеспечения суверенитета и безопасности Польши.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21850

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