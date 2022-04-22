Побочки вторжения

В российском информационном пространстве идёт возбужденное обсуждение не очень приятных новостей для путинского руководства. Говорят уже не только о катастрофическом вторжении в Украину, а о его закономерных побочных эффектах. К таким проблемам, как закат путиномики и "энергетической супердержавности", фиаско "второй армии мира", разгром дорогостоящих агентурных сетей в странах Запада, а также имидж страны-террориста, добавилась геополитическая закупорка России.

Здесь нужно вернуться к тексту пресловутого ультиматума РФ к странам НАТО, в котором Кремль выдвинул ряд требований к Альянсу для "избежания войны против Украины". Тогда речь шла: 1. исключить дальнейшее расширение НАТО, в т.ч. присоединение Украины и других государств; 2. отказ НАТО от военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии; 3. дезавуирование того расширения НАТО, что уже произошло после 1997 года. Эти кейсы, по мнению путинских стратегов, несли экзистенциальную угрозу России.

Если проанализировать все три пункта ультиматума, то угрозы в первых двух були просто высосаны из пальца, а третий – вообще из области научной фантастики. В общем-то это порождения больной машины пропаганды, формирующей в мозгах россиян сюжеты в духе "сон разума рождает чудовищ". Но если постоянно прокручивать в голове мысли о фантомах, то они начинают жить своей жизнью и материализоваться. Особенно если выдумками руководствоваться в практической деятельности.

Так вот даже на выжженных военной цензурой информационных площадках РФ вдруг стали обсуждать вопрос: а не привела ли путинская "спецоперация" страну к геополитическому самоубийству? Как получилось так, что после 57 дней рассказов, что "все идёт по плану" ни один из трёх пунктов ультиматума не реализован? Наоборот наблюдается колоссальный откат.

НАТО не отказалось от военной помощи Украине, а только увеличивает ее, даже несмотря на то, что хваленная росармия, бросившая несметное количество единиц тяжёлых вооружений, сама по себе стала донором ВСУ. Вместо ухода НАТО с рубежей после 1997 года наоборот происходит наращивание войск на восточном фланге, перевооружение и рост оборонных бюджетов, подстегнутые российским вторжением. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, НАТО продолжит наращивать свой военный контингент на восточном фланге для защиты стран-членов. Но самое страшное для Москвы: она своими руками подтолкнула блок к расширению! Нейтральная Финляндия собирается направить заявку на вступление в НАТО уже в ближайшие недели. В стране сформировано сильное большинство для этого в парламенте и есть колоссальная народная поддержка. Об это заявил заместитель председателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя.

Похожая ситуация и с нейтральной Швецией, где как показывают опросы вступление королевства в НАТО поддерживают 51% жителей страны. Шведы более 200 лет лелеяли свой нейтралитет, но на фоне российской военной операции на Украине, начатой 24 февраля, произошел «сдвиг в общественном мнении». И так уже в ближайшее время граница РФ с НАТО может вырасти в два раза, а расстояние от Санкт-Петербурга до финской границы – каких-то 200 км. Не говоря уже, что Россия теряет Балтику.

Параллельно с геополитической закупоркой РФ на западе, возникли проблемы на севере, ведь страны-террориста не хотят больше видеть в Арктическом совете.

Но и это ещё не всё: в Кремле признали Японию "враждебным" государством на Дальнем Востоке. МИД Японии впервые за почти 20 лет назвал острова Курильской гряды, на которые претендует эта страна, «незаконно оккупированной» территорией. Пора возвращать. В привязке к падению влияния Москвы на постсоветском пространстве, совокупная международная позиция России близка к положению Третьего Рейха перед крушением.

Источник: https://t.me/sytosokrata/596

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