Под Харьковом спасатели вытащили грузовик из снежной ловушки

В Харьковском районе спасатели вытащили грузовой автомобиль из снежной ловушки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 31 декабря в 15:58 спасателям поступил вызов в поселок Липцы. Там в снежном заносе на улице Пушкинской,10 застрял грузовой автомобиль МАN-TGX, загруженный дровами для школы.

Прибывшие на место спасатели с помощью буксировочного троса доставили автомобиль в безопасное место.

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