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Под Купянском автомобиль вылетел с трассы и перевернулся
Сегодня в 14:45 на трассе Харьков-Купянск в районе поселка Грушевка вылетел в кювет и перевернулся автомобиль Kia.
По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 48-летний водитель авто не справился с управлением и выехал на обочину, после чего машина потеряла управление и произошло опрокидывание.
Пострадавшего доставили в Купянскую больницу: состояние мужчины было удовлетворительным и от госпитализации он отказался.
Информация зарегистрирована в Купянском ОП.
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