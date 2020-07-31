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Под Купянском автомобиль вылетел с трассы и перевернулся

Под Купянском автомобиль вылетел с трассы и перевернулся

Сегодня в 14:45 на трассе Харьков-Купянск в районе поселка Грушевка вылетел в кювет и перевернулся автомобиль Kia.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 48-летний водитель  авто не справился с управлением и выехал на обочину, после чего машина потеряла управление и произошло опрокидывание.

Пострадавшего доставили в Купянскую больницу: состояние мужчины было удовлетворительным и от госпитализации он отказался.

Информация зарегистрирована в Купянском ОП.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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