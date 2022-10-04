Покарали "дідів": у підмосковній військовій частині мобілізовані побили контрактників

У селищі Алабіно Московської області у військовій частині, куди відправляють мобілізованих чоловіків, сталася масова бійка, повідомляє "База".

За даними видання, причиною бійки стало бажання службовців-контрактників у частині поживитися за рахунок новачків, котрі прибули: у них хотіли забрати одяг і телефони.

Мобілізовані дали відсіч, почавши бити "дідів", унаслідок чого постраждало майже 20 контрактників. Їм довелося рятуватися втечею. Врятуватися від гніву новачків вони змогли лише зачинившись в одному з приміщень і викликавши поліцію.

Гасити конфлікт виїхали співробітники військової поліції, а згодом і МВС. За даними журналістів, зрештою сторонам вдалося домовитися, заяви в поліцію ніхто не написав.

Джерело: focus.ua

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